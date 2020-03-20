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Футбол в России

ФК "Тамбов" обсудит со "Спартаком" условия аренды базы в Тарасовке

Гендиректор "Тамбова" Ольга Коновалова положительно оценила решение Михаила Мишустина, который 20 марта поручил обеспечить предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов налогоплательщикам в сфере спорта и культуры

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Тамбов" намерено обсудить со "Спартаком" условия аренды тренировочной базы в подмосковной Тарасовке. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор тамбовчан Ольга Коновалова.

В середине февраля "Тамбов" договорился со "Спартаком" об аренде базы. Планировалось, что команда будет там готовиться ко всем играм чемпионата России, а принимать соперников в Нижнем Новогороде на одноименном стадионе, на котором проходили матчи чемпионата мира 2018 года. Розыгрыш Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен с 17 марта по 10 апреля, на данный момент команды сыграли 22 из 30 запланированных туров.

"Мы еще не обсуждали этот вопрос, но, думаю, что он будет решен, - сказала Коновалова. - Наши юристы сейчас этим занимаются. В любом случае мы должны дождаться 23 марта и решения главного тренера. Тогда будем принимать решение о том, что будет с базой, тренировочными полями".

Также гендиректор "Тамбова" положительно оценила решение премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который 20 марта поручил обеспечить предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов налогоплательщикам в сфере спорта и культуры. Такая мера вводится для поддержки предприятий в связи с экономическими сложностями из-за пандемии нового коронавируса.

"Как только у нас будет текст этого документа, посмотрим, что им предусмотрено. Но, конечно же, мы положительно отреагировали на это, ведь чемпионат и деятельность клуба приостановлены, футболисты распущены, пока до 23 марта. Послабление налоговой нагрузки - это большой плюс. Дальше посмотрим, что будет, если [тренер] примет решение тренироваться, значит, будем собирать команду, пока решения нет", - отметила она.

"Тамбов", для которого этот сезон является дебютным в премьер-лиге, занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Отрыв от зоны прямого вылета в первенство Олимп

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