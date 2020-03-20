Волейболисты "Зенита" в случае необходимости могут быть помещены на карантин

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко заявил, что игроки казанского "Зенита" пройдут дополнительную проверку на коронавирус, а также могут быть помещены на карантин в случае необходимости. Об этом Яременко рассказал ТАСС.

19 марта стало известно, что французский игрок казанского "Зенита" Эрвин Нгапет сдал анализы для теста на коронавирус. Игрок почувствовал плохо себя по возвращении из Франции и был немедленно изолирован, не контактировав с другими игроками.