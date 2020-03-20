Волейболисты "Зенита" в случае необходимости могут быть помещены на карантин

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко заявил, что игроки казанского "Зенита" пройдут дополнительную проверку на коронавирус, а также могут быть помещены на карантин в случае необходимости. Об этом Яременко рассказал ТАСС.
19 марта стало известно, что французский игрок казанского "Зенита" Эрвин Нгапет сдал анализы для теста на коронавирус. Игрок почувствовал плохо себя по возвращении из Франции и был немедленно изолирован, не контактировав с другими игроками.
"Спортсменов мы рассматриваем как обычных граждан. Думаю, что все пройдут дополнительную проверку, а в случае необходимости - карантин", - сказал Яременко.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения.