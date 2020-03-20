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Влияние коронавируса на спорт

ВФВ на следующей неделе обсудит ситуацию с форматом чемпионата России по волейболу

В пятницу ВФВ приняла решение приостановить все соревнования до особого распоряжения

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) обсудит ситуацию с завершением чемпионатов России на следующей неделе. Об этом ТАСС заявил заместитель генерального директора ВФВ Михаил Подлозный.

В пятницу ВФВ приняла решение приостановить все соревнования до особого распоряжения.

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"Ситуация сложная. Мы на следующей неделе обсудим ее", - сказал Подлозный.

Мужской чемпионат России прерван на стадии квалификационного раунда плей-офф, команды успели провести по одной встрече, ответные встречи квалификационного раунда были запланированы на 21 и 22 марта. Женский чемпионат России приостановлен на полуфинальной стадии, команды также успели провести по одной встрече, ответные матчи должны были пройти 21 марта.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения.

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Влияние коронавируса на спорт
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