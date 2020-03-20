{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Боец Муртазалиев покинул UFC из-за ситуации с допингом

Всего в активе 26-летнего россиянина 14 побед и два поражения в смешанных единоборствах

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Халид Муртазалиев покинул Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) из-за ситуации с допингом. Об этом ТАСС рассказал сам спортсмен.

"Убрали всех, кого поймали на допинге. Мне так сказали", - рассказал спортсмен.

Муртазалиев дебютировал в UFC на турнире в Москве осенью 2018 года, выйдя на коротком уведомлении (заменив одного из бойцов незадолго до боя). Поединок с американцем Си Би Доллоуэем закончился победой Муртазалиева техническим нокаутом во втором раунде.

Позднее его допинг-проба дала положительный результат, а сам боец был дисквалифицирован на два года (срок дисквалификации завершится 3 октября 2020 года).

Всего в активе 26-летнего россиянина 14 побед и два поражения в смешанных единоборствах.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
Сборные по хоккею
Умер двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной Чехословакии Забродский
Спортсмен скончался на 98-м году жизни
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС