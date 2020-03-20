Начало подготовки саночников РФ к новому сезону может быть отложено из-за коронавируса

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Первый тренировочный сбор команды России по санному спорту перед сезоном-2020/21 должен начаться 17 мая в Кисловодске, однако пандемия коронавируса может отразиться на сроках старта централизованной подготовки спортсменов. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Сергей Чудинов.

"Первоначально мы планировали начать подготовку к новому сезону 17 мая на сборе в Кисловодске. Но из-за ситуации с коронавирусом сейчас сложно говорить, получится ли сделать это вовремя. Все остается под большим вопросом", - сказал Чудинов.

По итогам чемпионата России, который завершился в пятницу, тренерский штаб сборной России определил спортсменов, которые будут готовиться к новому сезону в составе национальной команды. У мужчин это Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Степан Федоров и Максим Аравин. У женщин - Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, Виктория Демченко и Олеся Михайленко. В список на централизованную подготовку вошли также пять экипажей саней-двоек: Андрей Богданов/Андрей Медведев, Александр Денисьев/ Владислав Антонов, Владислав Южаков/Юрий Прохоров, Всеволод Кашкин/Константин Коршунов и Дмитрий Бучнев/Даниил Кильсеев.

"Чемпионат России, который завершился сегодня в Сочи, подвел черту под самым успешным сезоном в истории российского санного спорта. Радует, что открытие недавнего чемпионата мира Екатерина Катникова вновь доказала свою силу, победив в личной гонке и спринте. Такого же результата добился и Роман Репилов. Хочу заметить, что у нас к следующему сезону будет готовиться восемь чемпионов мира, и это очень здорово", - подчеркнул тренер.

Главным стартом следующего сезона станет чемпионат мира, который пройдет с 5 по 7 февраля 2021 года в канадском Уистлере (провинция Британская Колумбия).

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 166 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, более 10 тыс. умерли.