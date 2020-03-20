ЧЕ по водным видам спорта предварительно перенесен на август из-за коронавируса

Первоначально турнир должен был пройти 11-24 мая в Будапеште, но был перенесен на 17-30 августа. В релизе LEN отмечается, что окончательные даты будут подтверждены в конце мая или начале июня.

ТАСС, 20 марта. Чемпионат Европы 2020 года по водным видам спорта предварительно перенесен с мая на август из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Европейской лиги плавания (LEN).

"Посоветовавшись с заинтересованными сторонами, мы определили предварительные даты проведения чемпионата - 17-30 августа, - сказал президент LEN Паоло Барелли. - Однако на данном этапе трудно, если это вообще возможно, что-то конкретное планировать, поэтому мы договорились с организаторами в Венгрии обсудить ситуацию в конце мая или начале июня, чтобы решить, сможем ли мы подтвердить эти даты".

Барелли добавил, что если ситуация с коронавирусом в ближайшее время не нормализуется, то чемпионат Европы может быть перенесен на 2021 год. "Наша общая задача заключается в защите здоровья спортсменов и предоставления им наилучших условий для состязаний", - сказал он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения.