Аджоев: легионеры ФК "Арсенал" с пониманием отнеслись к решению зафиксировать курс рубля

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Иностранные футболисты тульского "Арсенала" с пониманием отнеслись к решению клуба зафиксировать курс рубля. Об этом ТАСС рассказал руководитель тульского клуба Гурам Аджоев.

В связи с коронавирусом курсы доллара и евро претерпели серьезные изменения относительно рубля.

"Мы уже почти договорились со всеми легионерами. Они тоже люди и понимают, что в мире творится форс-мажор, а не только в городе или в одной стране. Мы общаемся с ними, и они идут навстречу", - отметил Аджоев.

"Зафиксировать курс - это логичное решение. Если доллар будет стоить 150 рублей, то как мы будем платить. Они все нормальные люди и давно с нами, все понимают ситуацию, что если курс поднимется, то мы не сможем оплатить", - добавил руководитель "Арсенала".

В пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов налогоплательщикам в сфере спорта и культуры. Такая мера была введена для поддержки предприятий в связи с экономическими сложностями из-за пандемии нового коронавируса. "Это очень правильное и идеальное решение, за которое я бы хотел поблагодарить. Сами знаете, что иностранцы с нами в валюте, а когда налог не платишь, то как-то начинаешь догонять", - заключил Аджоев.

Из-за пандемии коронавируса розыгрыш Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) будет находиться на паузе как минимум до 10 апреля. После 22 туров "Арсенал" набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.