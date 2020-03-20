{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Еврокубки

Бывший генеральный секретарь FIBA Станкович умер на 95-м году жизни

Станкович возглавлял Международную федерацию баскетбола с 1976 по 2002 год

ТАСС, 20 марта. Бывший генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) Борислав Станкович скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает пресс-служба баскетбольной Евролиги.

Станкович возглавлял FIBA с 1976 по 2002 год, был генеральным секретарем Югославской федерации волейбола и заместителем генерального секретаря FIBA. В 1992 году при содействии Станковича было принято решение разрешить профессиональным баскетболистам участвовать в Олимпийских играх и чемпионате мира.

"От имени Евролиги выражаю соболезнования родным и близким Борислава Станковича, одного из родоначальников баскетбола в Европе, - сказал президент Евролиги Жорди Бертомеу. - Он посвятил баскетболу всю свою жизнь, был примером для всех, и его вклад в развитие игры никогда не будет забыт".

В течение карьеры игрока Станкович играл за белградские "Црвену Звезду", "Партизан" и "Железничар", дважды стал чемпионом Югославии, выступал за национальную сборную, в составе которой провел 36 матчей. В качестве тренера он работал в "Партизане", ОКК (трижды выиграл национальные первенство и один раз - кубок страны), итальянском "Канту" (победа в национальном чемпионате).

В 1991 году Станкович был зачислен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита в Спрингфилде (штат Массачусетс, США), а в 2007 году он вошел в Зал славы FIBA.

Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Футболисты "Баварии" Горецка и Киммих пожертвовали €1 млн на борьбу с коронавирусом
В Германии число случаев заражения превысило 15 тыс., от последствий заболеваний умерли более 40 человек.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС