Бывший генеральный секретарь FIBA Станкович умер на 95-м году жизни

ТАСС, 20 марта. Бывший генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) Борислав Станкович скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает пресс-служба баскетбольной Евролиги.

Станкович возглавлял FIBA с 1976 по 2002 год, был генеральным секретарем Югославской федерации волейбола и заместителем генерального секретаря FIBA. В 1992 году при содействии Станковича было принято решение разрешить профессиональным баскетболистам участвовать в Олимпийских играх и чемпионате мира.

"От имени Евролиги выражаю соболезнования родным и близким Борислава Станковича, одного из родоначальников баскетбола в Европе, - сказал президент Евролиги Жорди Бертомеу. - Он посвятил баскетболу всю свою жизнь, был примером для всех, и его вклад в развитие игры никогда не будет забыт".

В течение карьеры игрока Станкович играл за белградские "Црвену Звезду", "Партизан" и "Железничар", дважды стал чемпионом Югославии, выступал за национальную сборную, в составе которой провел 36 матчей. В качестве тренера он работал в "Партизане", ОКК (трижды выиграл национальные первенство и один раз - кубок страны), итальянском "Канту" (победа в национальном чемпионате).

В 1991 году Станкович был зачислен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита в Спрингфилде (штат Массачусетс, США), а в 2007 году он вошел в Зал славы FIBA.