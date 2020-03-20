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Влияние коронавируса на спорт

Сейранов: отмена и перенос турниров не нанесут серьезного ущерба студенческому спорту

По словам главы Российского спортивного студенческого союза, главное не нагнетать панику
Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Решение об отмене и переносе соревнований из-за угрозы распространения коронавируса в марте и апреле не должно нанести серьезного ущерба студенческому спорту в России. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал глава Российского спортивного студенческого союза (РССС) Сергей Сейранов.

Ранее РССС направил официальное письмо руководителям спортивных федераций и студенческих спортивных лиг о переносе всех всероссийских соревнований и чемпионатов РССС, проведение которых было запланировано на март - апрель 2020 года.

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"Приостановка спортивных соревнований скажется на мировом спорте, на нас это отразится не так сильно. У нас попали под это решение фитнес-аэробика, студенческое самбо, некоторые другие соревнования, - отметил Сейранов. - Перенос соревнований на 1-1,5 месяца не будет для нас катастрофичным, наш календарь рассчитан на весь год".

Ранее из-за распространения коронавируса было отменено заседание Европейской ассоциации студенческого спорта (EUSA) в Белграде, где с 12 по 25 июля должны пройти Европейские студенческие игры.

"Европейские студенческие игры запланированы на июль, тогда же пройдет чемпионат мира по спортивному ориентированию среди студентов в Смоленске, чемпионат мира по борьбе среди студентов. Пока особой тревоги за их проведение нет, сейчас переносят соревнования, запланированные на март - апрель, и для нас это в принципе довольно безболезненно, - считает Сейранов. - Плохо, что остановились лига студенческого хоккея, ассоциация студенческого баскетбола, мини-футбол, но надеемся, что соревнования будут просто сдвинуты по срокам".

"Мы оптимисты и будем надеяться, что какого-то сильного ущерба студенческому спорту эта ситуация не нанесет. Главное не нагнетать панику, она в этой ситуации страшнее, чем сама пандемия", - заключил собеседник агентства.

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