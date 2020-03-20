Футболисты "Баварии" Горецка и Киммих пожертвовали €1 млн на борьбу с коронавирусом

ТАСС, 20 марта. Футболисты мюнхенской "Баварии" Леон Горецка и Йозуа Киммих пожертвовали €1 млн благотворительным организациям, которые борются с коронавирусом. Об этом Горецка написал в Twitter.

"На поле мы можем обыграть кого угодно, но победить коронавирус мы сможем только вместе, - написал Горецка. - Поэтому мы вместе с Киммихом создали инициативу #WeKickCorona и пожертвовали €1 млн социальным и благотворительным организациям".

В Германии число случаев заражения превысило 15 тыс., от последствий заболеваний умерли более 40 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов.