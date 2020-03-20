Саночница Катникова пока не знает, как пандемия коронавируса может отразиться на ее отдыхе

"Сейчас у меня есть только одно желание - отдохнуть. Пока не могу сказать, отразится ли на моем отдыхе пандемия коронавируса, я еще не переключилась на другой режим. Когда вернусь домой из Сочи, начну думать об этом, тогда и пойму", - сказала Катникова.

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по санному спорту Екатерина Катникова, выигравшая две золотые медали на завершившемся в пятницу чемпионате России в Сочи, пока не понимает, как пандемия коронавируса может отразиться на ее отдыхе по окончании сезона. Об этом Катникова сообщила ТАСС.

Две золотые награды чемпионата мира Катникова выиграла месяц назад на домашней трассе в Сочи. На чемпионате России спортсменка также одержала две победы в личных видах.

"Если говорить про мои победы на чемпионате России, то я ожидала от себя такого успеха. А почему нет, ведь месяц назад на чемпионате мира на этой же трассе мне также дважды удалось стать первой. Но я не могу поставить себе за сезон пять, пусть будет четыре с плюсом. Все-таки мне есть еще куда стремиться и над чем работать", - добавила спортсменка.

"Что касается следующего сезона, то сейчас рано ставить какие-то задачи. У меня впереди отдых, потом длительный подготовительный период. Но очевидно, что задачи поставлю перед собой выступить не хуже, чем в завершившемся сезоне. Движемся только вперед", - заключила спортсменка.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения.