Саночница Катникова пока не знает, как пандемия коронавируса может отразиться на ее отдыхе

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по санному спорту Екатерина Катникова, выигравшая две золотые медали на завершившемся в пятницу чемпионате России в Сочи, пока не понимает, как пандемия коронавируса может отразиться на ее отдыхе по окончании сезона. Об этом Катникова сообщила ТАСС.
"Сейчас у меня есть только одно желание - отдохнуть. Пока не могу сказать, отразится ли на моем отдыхе пандемия коронавируса, я еще не переключилась на другой режим. Когда вернусь домой из Сочи, начну думать об этом, тогда и пойму", - сказала Катникова.
Две золотые награды чемпионата мира Катникова выиграла месяц назад на домашней трассе в Сочи. На чемпионате России спортсменка также одержала две победы в личных видах.
"Если говорить про мои победы на чемпионате России, то я ожидала от себя такого успеха. А почему нет, ведь месяц назад на чемпионате мира на этой же трассе мне также дважды удалось стать первой. Но я не могу поставить себе за сезон пять, пусть будет четыре с плюсом. Все-таки мне есть еще куда стремиться и над чем работать", - добавила спортсменка.
"Что касается следующего сезона, то сейчас рано ставить какие-то задачи. У меня впереди отдых, потом длительный подготовительный период. Но очевидно, что задачи поставлю перед собой выступить не хуже, чем в завершившемся сезоне. Движемся только вперед", - заключила спортсменка.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения.