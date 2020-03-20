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Александр Медведев: сезон КХЛ лучше доиграть, но это зависит не от хоккейных факторов

Лига рассматривает вариант, при котором сезон не будет доигран, а также возможность проведения группового турнира и плей-офф с шестью клубами.
Первый президент КХЛ, член совета директоров СКА Александр Медведев Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Первый президент КХЛ, член совета директоров СКА Александр Медведев
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) было бы целесообразно доиграть, а не приостанавливать сезон, но это не будет зависеть от хоккейных факторов. Такое мнение ТАСС высказал первый президент КХЛ, член совета директоров СКА Александр Медведев.

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Лига из-за пандемии коронавируса, а также после постановлений и указов местных властей об ограничении количества участников спортивных соревнований приняла решение приостановить сезон до 10 апреля. При этом участники второго раунда плей-офф финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс" отказались участвовать в соревнованиях. СКА в 1/4 финала плей-офф должен был встретиться с "Йокеритом".

"Мое личное мнение - сезон целесообразно завершить. Когда и как это будет, зависит уже не от хоккейной части", - сказал он.

"Так же как и УЕФА [Союз европейских футбольных ассоциаций] принимал свои решения, исходя из спортивной целостности футбольных чемпионатов и международных соревнований, в КХЛ тоже был смысл это сделать. Помимо тех вариантов, что уже Алексей Морозов (президент КХЛ - прим. ТАСС) озвучивал, есть и другие, которые я на данном этапе обсуждать не намерен. Мне кажется, что если исходить из необходимости доигрывать сезон, то вопрос ставится, когда и как доиграть. Будем ждать, прежде всего, развития ситуации с распространением вируса, и если ситуация будет развиваться в позитивном направлении, то будет гораздо легче искать решение", - добавил он.

Ранее Морозов рассказал, что лига рассматривает вариант, при котором сезон не будет доигран, а также возможность проведения группового турнира и плей-офф с шестью клубами.

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