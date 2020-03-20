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Влияние коронавируса на спорт

Александр Медведев: "Зенит" в контакте с УЕФА по вопросу сроков контрактов игроков

Российская премьер-лига остановила турнир до 10 апреля, при этом срок контрактов многих футболистов истекает 30 июня
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. "Зенит" находится в постоянном контакте с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросу сроков контрактов в свете возможного продления сезона из-за коронавируса. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

Из-за пандемии приостановлены почти все национальные чемпионаты в Европе. Российская премьер-лига остановила турнир до 10 апреля. При этом срок контрактов многих футболистов истекает 30 июня.

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"Мы находимся в постоянном контакте с рабочей группой УЕФА по этому вопросу. Думаю, что там его затягивать не будут и мы очень скоро узнаем позицию УЕФА. Здесь важно иметь единый подход", - сказал Медведев.

Правительство РФ предоставило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов в сфере спорта и культуры до 1 мая.

"Это большая помощь для спортивных организаций, в том числе для футбольных и хоккейных клубов. Так как и размер, и сроки налоговых платежей таковы, что имеют серьезное значение в денежном потоке клубов сейчас, когда доходная часть пострадала из-за приостановки чемпионатов. Сделан очень важный шаг для сохранения финансовой стабильности спортивных организаций. Для "Зенита" это имеет огромное значение, мы делаем подсчеты в соответствии с вышедшим распоряжением. Правительство приняло важный и своевременный шаг", - добавил гендиректор "Зенита".

Ранее генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова рассказала ТАСС, что клуб рассматривает возможность сокращения заработной платы игроков до двух третей от прописанной в соглашениях на период приостановки чемпионата. "Знаю, что УЕФА и Ассоциация европейских клубов вырабатывают рекомендации по этой теме и игроки ряда клубов уже в одностороннем порядке добровольно пошли в этот период на приостановку заработной платы", - отметил Медведев.

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