{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

Легенда аргентинского футбола Амадео Каррисо умер на 94-м году жизни

Бывший вратарь в последние месяцы испытывал серьезные проблемы со здоровьем

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 марта. /ТАСС/. Бывший вратарь сборной Аргентины по футболу и клуба "Ривер Плейт" Амадео Каррисо скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщил в пятницу телеканал "Тодо нотисиас".

По его данным, Каррисо в последние месяцы испытывал серьезные проблемы со здоровьем.

С 1945 по 1968 год Каррисо играл за "Ривер Плейт", с которым пять раз стал чемпионом Аргентины. В 1954 по 1964 год провел 20 матчей за национальную сборную.

Каррисо считается одним из лучших голкиперов в истории аргентинского футбола. В 2011 году парламент страны провозгласил день рождения спортсмена - 12 июня - национальным днем вратаря.

Теги
АргентинаМировой футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Футболисты "Тамбова" возобновят тренировки 1 апреля
Чемпионат РПЛ приостановлен до 10 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС