Легенда аргентинского футбола Амадео Каррисо умер на 94-м году жизни

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 марта. /ТАСС/. Бывший вратарь сборной Аргентины по футболу и клуба "Ривер Плейт" Амадео Каррисо скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщил в пятницу телеканал "Тодо нотисиас".

По его данным, Каррисо в последние месяцы испытывал серьезные проблемы со здоровьем.

С 1945 по 1968 год Каррисо играл за "Ривер Плейт", с которым пять раз стал чемпионом Аргентины. В 1954 по 1964 год провел 20 матчей за национальную сборную.

Каррисо считается одним из лучших голкиперов в истории аргентинского футбола. В 2011 году парламент страны провозгласил день рождения спортсмена - 12 июня - национальным днем вратаря.