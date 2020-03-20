Гендиректор "Уфы" уверен, что проблем с контрактами игроков во время паузы в РПЛ не будет

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Уфа" не будет испытывать проблем при обсуждении контрактов с игроками, получающими зарплату в валюте, во время паузы в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

"Пока не говорили с игроками по поводу стабилизации курса, - сказал Газизов. - У нас не так много тех, кто привязан к курсу. Когда выйдем с каникул, будем решать, если что-то пойдет по плохому сценарию. Если что-то будет не так, мы всегда договоримся, у нас хорошие игроки, хороший контакт с ними, поэтому уверен, что с этим не будет проблем".

Правительство РФ предоставило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов в сфере спорта и культуры до 1 мая. "Решение уже есть, мы смотрим и изучаем, как оно будет действовать. Оцениваем мы его, конечно же, позитивно. Надо будет смотреть, как оно будет выполнено, сейчас еще будут разъяснения. А так, решение правительства - это очень хорошо", - отметил гендиректор "Уфы".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.