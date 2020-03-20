Гендиректор "Уфы" уверен, что проблем с контрактами игроков во время паузы в РПЛ не будет

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Уфа" не будет испытывать проблем при обсуждении контрактов с игроками, получающими зарплату в валюте, во время паузы в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.
Розыгрыш чемпионата России приостановлен до 10 апреля. На данный момент команды сыграли 22 из 30 запланированных туров. "Уфа" занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 27 очков.
"Пока не говорили с игроками по поводу стабилизации курса, - сказал Газизов. - У нас не так много тех, кто привязан к курсу. Когда выйдем с каникул, будем решать, если что-то пойдет по плохому сценарию. Если что-то будет не так, мы всегда договоримся, у нас хорошие игроки, хороший контакт с ними, поэтому уверен, что с этим не будет проблем".
Правительство РФ предоставило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов в сфере спорта и культуры до 1 мая. "Решение уже есть, мы смотрим и изучаем, как оно будет действовать. Оцениваем мы его, конечно же, позитивно. Надо будет смотреть, как оно будет выполнено, сейчас еще будут разъяснения. А так, решение правительства - это очень хорошо", - отметил гендиректор "Уфы".
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.