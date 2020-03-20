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Распространение коронавируса нового типа

Российские байдарочники и каноисты находятся на тренировочных сборах в Турции и Португалии

Их возвращение в Россию запланировано на ближайшее время

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Спортсмены сборной России по гребле на байдарках и каноэ в данный момент находятся на тренировочных сборах в Турции и Португалии, их возвращение в Россию запланировано на ближайшее время. Об этом ТАСС в пятницу сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова.

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Ранее Международная федерация каноэ (ICF) из-за распространения коронавирусной инфекции отложила проведение всех соревнований под эгидой ICF, которые должны были пройти до конца мая. На это время был запланирован Кубок мира в немецком Дуйсбурге (21-24 мая), который является отборочным турниром на Олимпийские игры. Отменены также континентальные квалификационные соревнования, в том числе на Паралимпийские игры.

"Ситуация с коронавирусом, конечно, сказалась на подготовке спортсменов. Некоторые уже прилетели из других стран и находятся на положенном карантине, - сообщила Исхакова. - Вся основная сборная сейчас на сборах в Турции и Португалии, спортсмены уже начинают возвращаться. Те, кто еще находится на тренировочных мероприятиях, спокойно продолжают тренировки".

"Первая группа вернется из Турции в ближайшие дни, они должны прилететь примерно 23 марта. Возвращение второй группы планируется на 11 апреля, - добавила собеседница агентства. - Из Португалии кто-то уже улетел вчера, некоторые летят сегодня, остальные - в ближайшее время. После возвращения все, конечно, пройдут положенный карантин".

Из-за пандемии коронавирусной инфекции был отменен чемпионат России по гребле в Краснодаре, он должен был пройти с 1 по 5 апреля. Также отменено первенство России среди спортсменов не старше 19 лет (с 5 по 9 апреля). Федерация планирует провести Кубок России в Краснодаре согласно плану - с 25 по 30 апреля.

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Распространение коронавируса нового типа
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