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Влияние коронавируса на спорт

Молодежный чемпионат мира по регби отменен из-за коронавируса

Турнир должен был пройти с 28 июня по 18 июля в Италии

ТАСС, 20 марта. Молодежный чемпионат мира по регби (спортсмены до 20 лет), который должен был пройти в Италии, отменен из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации регби (World Rugby).

Турнир должен был пройти с 28 июня по 18 июля в итальянских городах Верона, Кальвизано и Виадана, расположенных на севере страны.

Также пресс-служба World Rugby сообщает, что отложен ряд соревнований по регби-7. Этапы Мировой серии среди мужских команд в Лондоне и Париже предварительно перенесены на сентябрь. Этап женской Мировой серии в Лангфорде (Канада) отложен до конца года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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Влияние коронавируса на спорт
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