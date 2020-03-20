НОК США продолжает подготовку к Олимпиаде, но рассматривает все сценарии

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Олимпийский комитет США продолжает подготовку к Олимпиаде-2020, но рассматривает целый ряд возможных сценариев развития событий в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявила в пятницу в ходе телеконференции из Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) главный управляющий Олимпийского комитета США Сара Хиршланд.

"Мы надеемся на то, что американские спортсмены смогут осуществить свою мечту, мы продолжим готовиться к Олимпиаде-2020 до тех пор, пока такая возможность существует, - подчеркнула она. - Мы делаем все возможное для того, чтобы поддержать наших спортсменов в их подготовке для участия в Олимпийских и Паралимпийских играх".

"Вопрос о сроках проведения Игр не зависит от нас, он зависит от сочетания многих факторов - от решений Всемирной организации здравоохранения, от правительства Японии и МОК, - отметила глава Олимпийского комитета США Сьюзан Лайонс. - Но хочу заверить вас в том, что ни при каких обстоятельствах Олимпийский комитет США не допустит ситуации, при которой спортсменам будет грозить опасность".

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября.