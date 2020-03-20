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Влияние коронавируса на спорт

Розыгрыш Континентальной клубной регбийной лиги отложен из-за коронавируса

Планировалось, что турнир начнется в апреле

ТАСС, 20 марта. Дебютный розыгрыш Континентальной клубной регбийной лиги отложен на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Федерации регби России.

Планировалось, что международный турнир начнется в апреле. В первом розыгрыше должны были принять участие восемь команд, четыре из которых российские - "Енисей-СТМ" (Красноярск), "Красный Яр" (Красноярск), "Слава" (Москва) и "ВВА-Подмосковье" (Монино).

Турнир должен был пройти в формате плей-офф, начиная со стадии четвертьфинала. На каждом этапе, кроме финала на нейтральном поле, предполагалось провести по две игры - дома и в гостях.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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