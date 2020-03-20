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Влияние коронавируса на спорт

Матыцин: решение приостановить все соревнования в России является единственно верным

По словам министра спорта, решение было для ведомства непростым
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Карпухин/ТАСС

ТАСС, 20 марта. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что отмена всех соревнований на территории России в связи с пандемией коронавирусной инфекции является единственно верным решением. Об этом министр сказал в видеообращении на странице ведомства в Instagram.

18 марта Министерство спорта РФ рекомендовало отменить все спортивные соревнования на территории России с 21 марта вплоть до дальнейшего уведомления.

"Эти решения были для нас непростыми. Они затронут огромное количество людей, не только спортсменов-профессионалов, тренеров, специалистов, но и любителей, болельщиков и детей, занимающихся в спортивных школах, для большинства из них спорт - это не просто хобби, спорт - это норма жизни. Считаю это решение единственно верным. Пандемия коронавируса затронула все сферы нашей жизни", - сказал Матыцин.

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Дорогие друзья! С 21 марта Министерство спорта рекомендует приостановить, перенести или отменить все спортивные соревнования на территории нашей страны, а также установить ограниченный режим работы детских спортивных школ. Эти решения были для нас непростыми. Они затронут огромное количество людей — не только спортсменов-профессионалов, тренеров, специалистов, но и любителей, болельщиков и детей, занимающихся в спортивных школах. Для большинства из них спорт — это не просто хобби, спорт — это норма жизни. Считаю это решение единственно верным. Пандемия коронавируса затронула все сферы нашей жизни. Физическая культура и спорт не стали исключением. Сегодня, на первом месте для нас всех — здоровье людей. Все вместе мы должны не допустить распространения вируса. Нам необходимо соблюдать все возможные меры предосторожности, беречь себя и окружающих. Многие уже перешли на удаленный режим работы, кто-то находится на карантине. Эта особенная и крайне непривычная для нас ситуация — отказываться от ежедневных дел, социальных активностей, ограничивать общение с коллегами, друзьями и родственниками. Отдельно обращаюсь к детским тренерам, чьи воспитанники временно не смогут ходить на тренировки. Поддержите их, будьте на связи с ними и с их родителями. Объясните, как нужно тренироваться дома, чтобы не растерять все то, чему вы их научили. Ведь именно они — наше будущее. Просьба российским спортсменам, звездам театра, кино, эстрады, известным блогерам, увлеченным спортом. Рассказывайте и показывайте в социальных сетях о том, как вы поддерживаете физическую форму в домашних условиях. Вас любят, ценят, вы станете примером для всех. Уверен, эти простые действия помогут нам пережить непростую ситуацию. Призываю всех с понимаем отнестись к нашим рекомендациям. Будьте здоровы, Берегите близких, особенно пожилых людей. Спорт обязательно вернется в нашу жизнь. Спасибо! #Тренируйсядома #Спортнормажизни

Публикация от Министерство спорта России (@minsport_rf)

"Отдельно обращаюсь к детским тренерам, чьи воспитанники временно не смогут ходить на тренировки. Поддержите их, будьте на связи с ними и их родителями. Объясните, как нужно тренироваться дома, чтобы не растерять все то, чему вы их научили. Ведь именно они - наше будущее", - добавил он.

Также министр призвал российских спортсменов, звезд театра, кино, эстрады, известных блогеров, увлеченных спортом, рассказывать в социальных сетях о том, как они поддерживают физическую форму в домашних условиях.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 253 случая заражения.

Теги
РоссияМатыцин, Олег ВасильевичВлияние коронавируса на спорт
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