Матыцин: решение приостановить все соревнования в России является единственно верным

ТАСС, 20 марта. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что отмена всех соревнований на территории России в связи с пандемией коронавирусной инфекции является единственно верным решением. Об этом министр сказал в видеообращении на странице ведомства в Instagram.

18 марта Министерство спорта РФ рекомендовало отменить все спортивные соревнования на территории России с 21 марта вплоть до дальнейшего уведомления.

"Эти решения были для нас непростыми. Они затронут огромное количество людей, не только спортсменов-профессионалов, тренеров, специалистов, но и любителей, болельщиков и детей, занимающихся в спортивных школах, для большинства из них спорт - это не просто хобби, спорт - это норма жизни. Считаю это решение единственно верным. Пандемия коронавируса затронула все сферы нашей жизни", - сказал Матыцин.