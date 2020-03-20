Этап Мирового тура по керлингу на Таймыре планируют перенести на август

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Международный турнир по керлингу Arctic Cup (Арктический кубок по керлингу), проходящий ежегодно в Дудинке (Красноярский край) в мае, в 2020 году может пройти в августе. Об этом ТАСС в пятницу сообщил глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

Турнир пройдет в формате соревнований смешанных пар.

"Этап Мирового тура на Таймыре однозначно будет, вопрос только в сроках. Это соревнование стоит и в календаре Минспорта, и в календаре Красноярского края, турнир состоится, но сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы перенести его на август, - отметил Свищев. - Этап Мирового тура - это интересная практика для подготовки национальной команды, туда приезжают лучшие команды мира. Если мы проведем его в конце августа, то это будет один из первых больших турниров сезона не только для российской команды, но и для всех остальных сборных".

Арктический кубок по керлингу впервые прошел в 2017 году. Турнир проходит в Дудинке - в арктической зоне Красноярского края. Его организатором является Федерация керлинга России при поддержке Минспорта РФ и компании "Норникель". В 2017 и 2019 годах турнир проводился среди женских команд, в 2018 году - среди смешанных пар.