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Влияние коронавируса на спорт

Российский гонщик Шварцман проедет за "Феррари" виртуальную гонку "Формулы-1"

В соревнованиях примут участие действующие пилоты "Формулы-1", а также приглашенные гонщики
Роберт Шварцман Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Роберт Шварцман
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 20 марта. Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман выступит за "Феррари" в первой виртуальной гонке в классе машин "Формула-1", которая состоится 22 марта. Об этом сообщает пресс-служба SMP Racing.

Виртуальные гонки "Формулы-1" получили название F1 Esports Virtual Grand Prix. Это серия кибергонок, которую организаторы "Формулы-1" решили провести в качестве альтернативы настоящим Гран-при, пока соревнования на автодромах отложены из-за пандемии вируса. В соревнованиях примут участие действующие пилоты "Формулы-1", а также приглашенные гонщики. Первая гонка пройдет 22 марта - в день, когда должен был состояться Гран-при Бахрейна.

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"Приглашение принять участие в виртуальной гонке "Формулы-1" я получил от Феррари, - сказал Шварцман. - У меня дома есть симулятор, поэтому я согласился попробовать, признаюсь, опыт в кибергонках у меня не такой большой, как у других спортсменов. Я люблю реальные гонки и стараюсь ездить на настоящих машинах, а на симуляторе учу трассы, тренируюсь. Поэтому наверняка мне будет достаточно тяжело, но попробовать все равно интересно, посмотрим, что получится в воскресенье".

Шварцман является воспитанником Ferrari Driver Academy, в прошлом сезоне он выиграл гоночную серию "Формула-3". В 2020 году напарником россиянина по команде Prema в "Формуле-2" будет немец Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера. Как и в "королевских гонках", старт сезона в "Формуле-2" отложен до июня.

Ранее из-за коронавируса отложили этапы "Формулы-1" в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании. Гран-при Монако не состоится. На данный момент первым в календаре стоит Гран-при Азербайджана, который запланирован в Баку на 5-7 июня.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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