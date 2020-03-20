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Влияние коронавируса на спорт

УЕФА сообщил, что ошибочно опубликовал заявление о названии Евро-2020

Никакого решения относительно названия перенесенного турнира еще не было принято
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© EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 20 марта. Название чемпионата Европы по футболу, который был перенесен с 2020 на 2021 год, еще не утверждено. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее в пятницу официальный аккаунт УЕФА в Twitter сообщил, что турнир в 2021 году пройдет под названием Евро-2020.

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"Приносим извинения за ранее допущенную ошибку, стоит прояснить, что еще не было принято никакого решения относительно названия перенесенного Евро, который состоится в 2021 году", - говорится в новом сообщении.

УЕФА 17 марта принял решение перенести чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса. Турнир, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля нынешнего года, пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Чемпионат Европы пройдет в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Сборная России сыграет на групповом раунде с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

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Влияние коронавируса на спорт
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