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Влияние коронавируса на спорт

Эстонский "Калев" досрочно завершил сезон в баскетбольной Единой лиге ВТБ

Матчи турнира были приостановлены до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом
Игроки "Калева" (в белом) Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Игроки "Калева" (в белом)
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 20 марта. Эстонский баскетбольный клуб "Калев" принял решение сняться с розыгрыша Единой лиги ВТБ из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

14 марта "Калев" объявил о двухнедельном карантине после того, как коронавирус был обнаружен у одного из представителей клуба. Единая лига ВТБ приостановила турнир 17 марта. 

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"Это очень грустная новость для всех нас, но мы с пониманием относимся к решению "Калева", учитывая сложившиеся обстоятельства, в это сложное время мы все должны оставаться солидарны и поддерживать друг друга. При этом лига надеется возобновить сезон после 10 апреля, большинство наших клубов продолжает тренироваться и поддерживать форму. Мы верим в то, что сможем продолжить играть в баскетбол и вернуться к нашей привычной жизни с учетом улучшения ситуации не только в России, но и во всем мире", - приводит пресс-служба слова генерального директора турнира Илоны Корстин.

"Калев" занимал пятое место в турнирной таблице лиги, одержав восемь побед и потерпев 12 поражений. Сообщается, что клуб также досрочно завершил сезон в латвийско-эстонской лиге.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В Эстонии зарегистрировано более 250 случаев заражения.

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ЭстонияРоссияВлияние коронавируса на спорт
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