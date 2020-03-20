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Футбол в России

СМИ: "Челси" и "Кристал Пэлас" хотят купить нападающего ЦСКА Чалова за €27 млн

В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата страны
Федор Чалов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Федор Чалов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 20 марта. Российский форвард ЦСКА Федор Чалов может перейти в английский "Челси" или "Кристал Пэлас". Об этом сообщает английская газета The Sun.

Отмечается, что команды готовы предложить за 21-летнего россиянина около €27 млн.

Чалов является воспитанником ЦСКА, всего он провел за клуб 117 матчей во всех турнирах, в которых забил 36 голов и отдал 20 результативных передач. С ЦСКА он становился победителем Кубка России, в прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата страны, забив 15 голов. В составе национальной команды России на его счету два матча.

Теги
Российский футбол
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