СМИ: "Челси" и "Кристал Пэлас" хотят купить нападающего ЦСКА Чалова за €27 млн

ТАСС, 20 марта. Российский форвард ЦСКА Федор Чалов может перейти в английский "Челси" или "Кристал Пэлас". Об этом сообщает английская газета The Sun.

Отмечается, что команды готовы предложить за 21-летнего россиянина около €27 млн.

Чалов является воспитанником ЦСКА, всего он провел за клуб 117 матчей во всех турнирах, в которых забил 36 голов и отдал 20 результативных передач. С ЦСКА он становился победителем Кубка России, в прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата страны, забив 15 голов. В составе национальной команды России на его счету два матча.