Реновация газона стадиона "Фишт" в Сочи началась на два месяца раньше

СОЧИ, 20 марта. /ТАСС/. Агрономы стадиона "Фишт" в Сочи начали реновацию газона, изначально она была запланирована на май - июнь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе стадиона.

РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ ушли на карантин из-за коронавируса

Залечь на дно в России.

Залечь на дно в России. РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ ушли на карантин из-за коронавируса

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Стадион "Фишт" является домашним для клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги "Сочи". Чемпионат России прерван из-за коронавируса как минимум до 10 апреля. Во вторник Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендовал завершить все европейские национальные первенства, прерванные из-за коронавируса, до 30 июня.

В пресс-службе отметили, что решение о реновации газона принято в связи с сокращением летнего перерыва в национальных чемпионатах в соответствии с рекомендациями УЕФА.

По плану основные мероприятия реновации займут семь дней. Она включает срезку и удаление верхней корневой зоны, аэрирование поля, внесение агрохимических препаратов, подсыпку 90 тонн песка, посев газонной травы, укрытие поля теплоизолирующим полотном.