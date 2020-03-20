Российские гребцы будут тренироваться на базе в Бронницах до апреля

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сборная России по академической гребле проводит тренировочный сбор в России, спортсмены готовятся к соревнованиям на подмосковной базе в Бронницах. Об этом ТАСС в пятницу рассказал глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Из-за угрозы распространения коронавируса Международная федерация гребного спорта (FISA) приняла решение об отмене олимпийского и паралимпийского отборочных турниров. Финальная олимпийская квалификационная регата должна была пройти в Люцерне (Швейцария) с 17 по 19 мая. Позднее FISA должна объявить возможные условия для дополнительного отбора спортсменов на Олимпийские игры.

"Команда продолжает тренировки. Мест для нормальной подготовки сейчас единицы, в данный момент сборная находится на федеральной тренировочной базе в Бронницах, сбор там продлится до конца апреля. Хотелось бы, конечно, чтобы это был выезд в Европу, мы должны были уехать в Грецию, на озеро, где есть полноценная дистанция. Это нужно, чтобы делать интенсивную работу и готовиться к соревновательному сезону", - сказал Свирин.

"В Бронницах есть река и небольшое озеро, на котором можно делать скоростную работу. Но, к сожалению, там нет полномерного двухкилометрового отрезка. В сегодняшних условиях выбирать не приходится, мы очень благодарны директору базы Сергею Верлину за то, что откликнулся, получилось в оперативном режиме собрать команду после приезда из Азербайджана", - добавил глава ФГСР.