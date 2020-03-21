{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Бенфика" пожертвовала €1 млн на оборудование для борьбы с коронавирусом

Клуб реализовал инициативу совместно с Лиссабонским городским советом и Лиссабонским университетом
Описание
© EPA-EFE/GEORGIOS KEFALAS

ТАСС, 21 марта. Португальский футбольный клуб "Бенфика", Лиссабонский городской совет и Лиссабонский университет совместно выделили €1 млн Национальной службе здравоохранения (SNS) на покупку оборудования для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"В нашей истории всегда присутствовали глубокие чувства солидарности и социальной ответственности. Все мы переживаем тяжелый период, он требует действий и вклада от каждого из нас. Клуб "Бенфика", объединив усилия с Лиссабонским городским советом и Лиссабонским университетом, принял решение пожертвовать €1 млн Национальной службе здравоохранения на покупку медицинского оборудования. Эта инициатива поможет в борьбе с ужасным бедствием, покажет нашу солидарность со всеми португальцами и выразит глубокую благодарность работникам сферы здравоохранения", - сказано в сообщении.

"Наша помощь было лучшим решением, которое мы могли принять. Надеюсь, это облегчит борьбу с ужасной пандемией тем, кто сейчас спасает жизни. Пример вашей смелости дает нам надежду", - заявил президент "Бенфики" Луиш Филипе Виейра.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов.

Теги
Мировой футболВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Чемпионат Англии по футболу может быть доигран без зрителей
Турнир возобновится не ранее 30 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС