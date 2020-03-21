"Бенфика" пожертвовала €1 млн на оборудование для борьбы с коронавирусом

ТАСС, 21 марта. Португальский футбольный клуб "Бенфика", Лиссабонский городской совет и Лиссабонский университет совместно выделили €1 млн Национальной службе здравоохранения (SNS) на покупку оборудования для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"В нашей истории всегда присутствовали глубокие чувства солидарности и социальной ответственности. Все мы переживаем тяжелый период, он требует действий и вклада от каждого из нас. Клуб "Бенфика", объединив усилия с Лиссабонским городским советом и Лиссабонским университетом, принял решение пожертвовать €1 млн Национальной службе здравоохранения на покупку медицинского оборудования. Эта инициатива поможет в борьбе с ужасным бедствием, покажет нашу солидарность со всеми португальцами и выразит глубокую благодарность работникам сферы здравоохранения", - сказано в сообщении.

"Наша помощь было лучшим решением, которое мы могли принять. Надеюсь, это облегчит борьбу с ужасной пандемией тем, кто сейчас спасает жизни. Пример вашей смелости дает нам надежду", - заявил президент "Бенфики" Луиш Филипе Виейра.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов.