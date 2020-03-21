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Влияние коронавируса на спорт

РПЛ во время паузы в чемпионате России планирует провести серию кибертурниров

Соревнования будут проходить по игре eFootball Pro Evolution Soccer 2020
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) во время паузы в Тинькофф - чемпионате России по футболу собирается провести серию кибертурниров по симулятору eFootball Pro Evolution Soccer 2020 (eFootball PES 2020). Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к премьер-лиге.

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17 марта розыгрыш РПЛ был приостановлен сроком до 10 апреля. На данный момент команды сыграли по 22 матча из 30 запланированных.

"РПЛ во время паузы в чемпионате России намерена провести серию кибертурниров среди 16 клубов. Формат прорабатывается", - сообщил ТАСС источник, близкий к премьер-лиге. Детали предстоящих турниров будут объявлены в ближайшее время. Несмотря на то, что формат турниров еще не утвержден, с большой долей вероятности они будут проходить в режиме онлайн, в связи с мерами, направленными на противодействие распространению пандемии коронавируса.

РПЛ в середине 2018 года заключила соглашение об эксклюзивном партнерстве с японской компанией Konami. Таким образом, начиная с PES 2019 чемпионат России официально представлен только в этой игре. В 2019 и 2020 годах прошли розыгрыши киберлиги чемпионата России в актуальных версиях игры Pro Evolution Soccer.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано свыше 250 случаев заражения.

Из-за пандемии коронавируса большая часть спортивных соревнований, в том числе футбольных, была приостановлена и перенесена на более поздние сроки. В это время начали набирать популярность киберфутбольные турниры, в которых принимают участие игроки футбольных клубов. Например, подобные соревнования проводятся в Испании и Италии.

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Влияние коронавируса на спорт
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