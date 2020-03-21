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Олимпиада-2020 в Токио

Юрченко намерен обсудить с Коу возможность увеличения квоты российских легкоатлетов на ОИ

Ранее совет World Athletics постановил, что в 2020 году на крупнейших международных турнирах смогут выступить максимум 10 российских легкоатлетов
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений Юрченко Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений Юрченко
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко собирается обсудить с главой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяном Коу возможность увеличения числа российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус, которым будет разрешено выступить на Олимпиаде-2020 и других крупных спортивных соревнованиях текущего года. Об этом Юрченко сообщил ТАСС.

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Совет World Athletics 12 марта принял решение о возобновлении выдачи российским спортсменам разрешений на участие в международных соревнованиях в статусе нейтральных атлетов. При этом на крупнейших международных турнирах - Олимпиадах, чемпионатах мира и чемпионатах Европы - смогут выступить максимум 10 российских легкоатлетов. ВФЛА доверено формировать этот список, однако приоритет для попадания в десятку будут иметь спортсмены из международного пула допинг-тестирования. В менее статусных международных соревнованиях может принимать участие неограниченное число российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус.

"В настоящее время мы ведем переписку с World Athletics по вопросам участия наших спортсменов в международных стартах, - заметил Юрченко. - Многие темы мы должны обсудить непосредственно с господином Коу (очно, либо в режиме видеоконференции) в самое ближайшее время. Нас выделенная квота в 10 человек не устраивает, этот вопрос обязательно будет предметом нашего диалога с международной федерацией. Мы заинтересованы в увеличении этой квоты, и я очень надеюсь на изменение ситуации".

"Хочу заметить, что возобновление процесса выдачи нейтральных статусов для российских легкоатлетов является большим успехом и прорывом для нас, а определенная для нас только на 2020 год квота в 10 человек, повторюсь, является предметом для переговоров с World Athletics", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В ноябре 2019 года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу российского легкоатлета Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений.

В настоящее время в международный пул допинг-тестирования входят Мария Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк (все - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова и Тимур Моргунов (оба - прыжки с шестом), многоборец Илья Шкуренев, бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и Василий Мизинов (спортивная ходьба на 20 км).

Теги
Коу, СебастьянОлимпиада-2020 в ТокиоЮрченко, Евгений Валерьевич
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