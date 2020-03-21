Апрельский сбор российских легкоатлетов в Португалии отменен из-за коронавируса

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Тренировочный сбор российских легкоатлетов из национальной команды, который должен был пройти в апреле в Португалии, отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко.

Согласно единому календарному плану Министерства спорта РФ, на легкоатлетическом тренировочном сборе, который проходит с 11 по 31 марта в Португалии, находится 31 человек (спортсмены, тренеры, специалисты). С 1 по 23 апреля в этой стране должен был состояться еще один сбор.

"Если говорить про сбор, который проходит в Португалии по линии национальной команды, то мы следим за ситуацией и находимся на постоянной связи с начальником сбора. Непосредственный контакт имеют главный тренер сборной Юрий Борзаковский и вице-президент ВФЛА Эдуард Безуглов, который является руководителем медицинской комиссии нашей федерации", - заметил Юрченко.

"До конца месяца ребята пока планируют оставаться там. Ключевое слово "пока", мы, повторюсь, пристально следим за ситуацией. Но в апреле, конечно, сборов там не будет. Если в связи с ухудшением обстановки потребуется срочно вернуть наших спортсменов в Россию, то у нас продуманы варианты для их оперативного возврата. Ситуация на контроле", - подчеркнул собеседник агентства.

Среди тех, кто находится в настоящее время на тренировочном мероприятии в Португалии, есть призеры чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко и Илья Иванюк.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано свыше 250 случаев заражения.