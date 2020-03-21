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Допинг в спорте

РУСАДА в январе и феврале 2020 года проверило на допинг около 400 российских легкоатлетов

Также были протестированы 94 тяжелоатлета

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в первые два месяца 2020 года чаще всего проверяло на допинг представителей легкой атлетики. Согласно материалам РУСАДА, предоставленным ТАСС, в январе и феврале было протестировано 392 отечественных легкоатлета.

Второе место по числу тестируемых в 2020 году представителей олимпийских видов спорта пока занимают тяжелоатлеты (94). Также были проверены 62 представителя гребли на байдарках и каноэ, по 51 пловцу и биатлонисту, 48 лыжников.

Всего в январе и феврале 2020 года РУСАДА протестировало 1321 спортсмена, из которых три человека прошли проверку пять раз. Это бегуны Владимир Никитин и Константин Плохотников, а также ходок Сергей Широбоков.

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Допинг
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