ВФЛА до 29 марта утвердит антидопинговые критерии для тренеров и спортсменов сборной РФ

13 марта на заседании бюро президиума ВФЛА обсуждался проект критериев, которые планируется применять к кандидатам в состав Главного тренерского совета и других рабочих органов федерации. Также критерии будут использовать при формировании списка кандидатов в основной и резервный составы сборных команд России по легкой атлетике (спортсмены, тренеры, специалисты) и в составы региональных сборных команд по легкой атлетике.

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до конца следующей недели намерен утвердить антидопинговые критерии для тренеров, работающих с национальной командой и региональными сборными, а также для кандидатов в основной и резервный составы сборных России по легкой атлетике. Об этом сообщил ТАСС президент ВФЛА Евгений Юрченко.

"Критерии, на мой взгляд, крайне необходимы, только благодаря им мы сможем провести очищение, которого от нас ждут не только в World Athletics [Международной ассоциации легкоатлетических федераций], но и которое уже явно назрело изнутри", - заметил Юрченко.

"Да, процесс неприятный, он встречает некую инерцию у тех или иных людей, но мы будем непреклонны в этом вопросе, могу вас заверить. Только так можно создать возможности для реального изменения ситуации с допингом в российской легкой атлетике. Сейчас критерии проходят согласование со многими специалистами из РУСАДА [Российского антидопингового агентства], президиума ВФЛА и Министерства спорта. На следующей неделе эти критерии будут утверждены президиумом и запущены в работу", - заключил собеседник ТАСС.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. 28 февраля был избран новый президент Всероссийской федерации легкой атлетики, которым стал Юрченко, а также был сформирован новый состав президиума организации. 2 марта Минспорт восстановил государственную аккредитацию ВФЛА, в тот же день Юрченко отправил письмо на имя главы World Athletics Себастьяна Коу, в котором он признал обвинения Независимого легкоатлетического органа (AIU) в адрес ВФЛА, связанные с действиями предыдущего руководства в деле подозреваемого в нарушении антидопинговых правил прыгуна в высоту Данила Лысенко.