Бронзовые призеры ЧЕ в танцах на льду Степанова и Букин в феврале прошли проверку РУСАДА

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Бронзовые призеры чемпионата Европы 2020 года в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин прошли тестирование Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в феврале 2020 года. Согласно материалам РУСАДА, предоставленным ТАСС, в заключительный месяц зимы были протестированы РУСАДА еще две отечественных фигуристки - Станислава Константинова и Софья Самодурова.

Всего за два месяца 2020 года РУСАДА проверило на допинг 12 фигуристов (4 в феврале и 8 в январе). С начала года были также протестированы серебряный призер чемпионата Европы - 2020 в одиночном катании Анна Щербакова, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, чемпион Европы в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев, победители последнего континентального первенства в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, бронзовые призеры чемпионата Европы - 2020 в парном катании Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также серебряный призер чемпионата Европы 2019 года одиночник Александр Самарин, показавший в Граце десятый результат.

В 2019 году самыми тестируемыми РУСАДА фигуристами стали чемпионка Европы - 2020 одиночница Алена Косторная и Букин, которые были проверены по четыре раза.