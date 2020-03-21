Карпов: начало шахматного турнира претендентов получилось непредсказуемым

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Старт турнира претендентов в Екатеринбурге вышел непредсказуемым, явного лидера в соревновании пока нет. Такое мнение ТАСС высказал 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

После трех туров турнира претендентов лидируют француз Максим Вашье-Лаграв, россиянин Ян Непомнящий и китаец Ван Хао (по 2 очка), далее идут американец Фабиано Каруана и россиянин Александр Грищук (по 1,5), голландец Аниш Гири, россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (по 1).

"Начало турнира получилось интересное, непредсказуемое. Все борются - партии интересные, - сказал Карпов. - И сейчас в турнире нет явного лидера - многие ожидали, что после трех туров Каруана может быть впереди уже на два очка. Но нет, первое место от последнего отстает всего на балл - турнирный расклад может измениться за тур".

Участники турнира претендентов сыграют в два круга, последний тур состоится 3 апреля. Победитель соревнования получит право в конце года провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.