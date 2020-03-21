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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Юрченко: ВФЛА активно ищет средства для выплаты World Athletics штрафа в $5 млн

По словам главы ВФЛА, поддержка правительства Российской Федерации сейчас очень важна для легкой атлетики
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений Юрченко Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений Юрченко
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 21 марта. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в настоящее время активно занимается поиском денежных средств для погашения наложенного Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) штрафа размером в $5 млн. Об этом в эфире "Матч ТВ" заявил президент ВФЛА Евгений Юрченко.

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Совет World Athletics 12 марта принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА, при этом российская организация была оштрафована на $10 млн за причастность ее бывшего руководства во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска допинг-контроля серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко. $5 млн ВФЛА должна выплатить до 1 июля. Необходимости перечислять World Athletics оставшиеся $5 млн сейчас нет. Она может наступить только в том случае, если в течение двух лет ВФЛА совершит еще одно нарушение антидопинговых правил или не добьется существенного прогресса в выполнении условий восстановления, установленных советом.

"Деньги немаленькие, и федерация уже очень активно занимается поиском этих средств, - заметил Юрченко. - И мы будем обращаться не только к попечителям, которые работают с ВФЛА. В первую очередь будем обращаться к российскому государству, так как считаем, что поддержка правительства Российской Федерации сейчас архиважна для легкой атлетики".

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. 28 февраля был избран новый президент Всероссийской федерации легкой атлетики, которым стал Юрченко, а также был сформирован новый состав президиума организации. 2 марта Минспорт восстановил государственную аккредитацию ВФЛА, в тот же день Юрченко отправил письмо на имя главы World Athletics Себастьяна Коу, в котором он признал обвинения Независимого легкоатлетического органа (AIU) в адрес ВФЛА, связанные с действиями предыдущего руководства в деле подозреваемого в нарушении антидопинговых правил Лысенко.

Теги
РоссияВопрос участия россиян в международных соревнованияхЮрченко, Евгений Валерьевич
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