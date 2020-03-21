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Влияние коронавируса на спорт

Польский футбольный союз не принимал решения о переносе матча сборных Польши и России

Встреча должна состояться 2 июня на Национальном стадионе в Варшаве

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Польский футбольный союз (PZPN) не принимал решения о переносе запланированного на июнь товарищеского матча между сборными Польши и России. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе Польского футбольного союза Якуб Квиатковский.

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Матч между сборными Польши и России должен состояться 2 июня на Национальном стадионе в Варшаве. 17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за пандемии коронавируса принял решение о переносе чемпионата Европы с 2020 (с 12 июня по 12 июля) на 2021 год (с 11 июня по 11 июля). Одновременно с этим УЕФА рекомендовал завершить национальные чемпионаты сезона-2019/20, большинство из которых в настоящее время приостановлено, не позднее конца июня.

"Никаких решений по поводу июньских матчей еще не принято", - сказал Квиатковский, отвечая на запрос ТАСС о том, рассматривается ли перенос игры со сборной России на более поздние сроки. 10 марта в пресс-службе PZPN отмечали, что ситуация с коронавирусом находится под контролем и предстоящие летом игры должны пройти в соответствии с изначальным расписанием.

В Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 411, пять человек умерли. По последним данным, сейчас в больницах находятся 898 пациентов, госпитализированных с подозрением на заражение. Около 47 тыс. находятся в условиях домашнего карантина из-за контактов с заразившимися. Более 62 тыс. отправлены в домашний карантин за последние дни после возвращения из-за границы; более 53 тыс. человек находятся под эпидемиологическим надзором.

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Влияние коронавируса на спорт
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