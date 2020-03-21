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КХЛ

СКА является самым тестируемым РУСАДА клубом Континентальной хоккейной лиги в 2020 году

За этот период было проверено 12 игроков команды
Игроки СКА Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Игроки СКА
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. СКА из Санкт-Петербурга стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам двух первых месяцев 2020 года. Согласно материалам РУСАДА, предоставленным ТАСС, за этот период было проверено 12 игроков питерской команды.

Все 12 хоккеистов СКА прошли допинг-тестирование в феврале. Это Александр Барабанов, Антон Бурдасов, Данила Галенюк, Динар Хафизуллин, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Иван Морозов, Игорь Ожиганов, Александр Самонов, Артем Швец-Роговой, Владимир Ткачев и Артем Зуб. К игрокам других клубов КХЛ РУСАДА в последний месяц зимы интереса не проявляло.

В январе РУСАДА протестировало 24 хоккеистов КХЛ. В челябинском "Тракторе" проверили на допинг пятерых игроков, в ЦСКА, магнитогорском "Металлурге", владивостокском "Адмирале", уфимском "Салавате Юлаеве", московском "Спартаке" и омском "Авангарде" - по три игрока, в нижнекамском "Нефтехимике" - одного.

В 2019 году РУСАДА проверило на допинг 282 хоккеиста, включая игроков КХЛ, Высшей, Женской и Молодежной хоккейных лиг. Самым тестируемым игроком КХЛ стал защитник ярославского "Локомотива" Андрей Марков (4 раза).

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