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Влияние коронавируса на спорт

Олимпийский комитет Бразилии выступил за перенос Олимпийских игр

Ранее с просьбой перенести Игры-2020 выступили национальные олимпийские комитеты Норвегии, Колумбии и Словении
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© EPA/ERIK S. LESSER

ТАСС, 21 марта. Олимпийский комитет Бразилии предложил перенести Олимпийские игры 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ранее с просьбой перенести Игры в Токио выступили национальные олимпийские комитеты Норвегии, Колумбии и Словении.

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"Международный олимпийский комитет сталкивался с проблемами и раньше: отменялись Игры 1916, 1940 и 1944 годов, бойкотировали Олимпиады в Москве и Лос-Анджелесе. Организация знала, как преодолеть эти препятствия. Я уверен, что Томас Бах полностью готов вести нас в это трудное время", - приводит пресс-служба слова президента НОК Бразилии Паулу Тейшейры.

"Мечта каждого спортсмена - соревноваться на Олимпийских играх в лучших условиях. Ясно, что проведение Игр в этом году не позволит реализовать эту мечту", - добавил он.

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро бразильская команда заняла 13-е место в неофициальном командном зачете, завоевав семь золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых наград. Игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа. МОК и власти Японии занимают последовательную позицию, согласно которой Игры состоятся в намеченные сроки.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. В мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано свыше 250 случаев заражения.

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БразилияЯпонияВлияние коронавируса на спорт
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