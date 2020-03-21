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Влияние коронавируса на спорт

Федерация легкой атлетики США призвала перенести Игры 2020 года из-за коронавируса

В USATF заявили, что вряд ли можно надеяться на хорошую подготовку спортсменов во время глобального кризиса

ТАСС, 21 марта. Федерация легкой атлетики США (USATF) обратилась к главному управляющему Олимпийского комитета США Саре Хиршланд с письмом, в котором попросила обсудить с Международным олимпийским комитетом (МОК) возможность перенести Игры 2020 года в Токио из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее с просьбой перенести Игры в Токио выступили национальные олимпийские комитеты Бразилии, Колумбии, Норвегии и Словении.

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"Нашей целью всегда являлось достижение спортивного превосходства на Олимпийских играх, но не за счет безопасности и благополучия наших спортсменов. К сожалению, пока наши спортсмены мирового класса столкнулись с ограничениями в погоне за олимпийским успехом, они находятся под огромным давлением и стрессом, поэтому вряд ли можно надеяться на хорошую подготовку во время глобального кризиса", - говорится в заявлении USATF.

"Поэтому USATF просит выступить за отстрочку Игр в Токио. Мы понимаем последствия подобного запроса, но подобная позиция поставит наших спортсменов в комфортную ситуацию, и у них будет возможность правильно подготовиться и успешно выступить на Олимпиаде", - добавляется в обращении USATF.

На Олимпийских играх 2016 года легкоатлеты из США завоевали 13 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей. Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. МОК пока не рассматривает варианты переноса или отмены соревнований.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов.

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ЯпонияСШАВлияние коронавируса на спорт
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