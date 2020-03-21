Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса

ТАСС, 21 марта. Мужской чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне, отменен в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

"Это жестокая реальность для международной хоккейной семьи, но мы должны с ней смириться. Коронавирус - это глобальная проблема, требующая значительных усилий со стороны государственных органов. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Мы должны оставить спорт на втором плане и поддержать государственные органы и международную хоккейную семью", - отметил президент IIHF Рене Фазель.

Турнир проводится с 1920 года, действующим чемпионом является сборная Финляндии, россияне выигрывали мировое первенство пять раз, еще 22 раза побеждала сборная СССР.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов.