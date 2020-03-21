Фетисов: решение об отмене ЧМ по хоккею является верным, главное - здоровье людей

Чемпионат мира в субботу был отменен Международной федерацией хоккея (IIHF) в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Турнир должен был пройти с 8 по 24 мая.

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Решение об отмене мужского чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне, является верным и необходимым для обеспечения безопасности и здоровья людей. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы, бывший руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов.

"Сейчас речь идет о людях, их здоровье и безопасности участников. Если бы IIHF не приняла это решение, а во время чемпионата мира что-то бы произошло, то их ответственность была бы намного выше, чем сегодняшнее расстройство из-за отмены турнира. На данный момент это общечеловеческие стандарты, поэтому такие решения принимаются. Думаю, что IIHF до последнего надеялась, что справится, но, видимо, сейчас ситуация стала такой, что необходимо было принять это решение", - сказал Фетисов.

"Не так давно УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы, и это решение единогласно поддержали все участники, а это более 50 стран. Сейчас решения принимает даже не федерация, а страны. И люди сейчас сидят дома не потому, что им так нравится, а потому что понимают, что сложилась не до конца понятная ситуация. Если мы говорим о людях, а сейчас это самая главная забота, то решение принято правильное", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат мира проводится с 1920 года, действующим чемпионом является сборная Финляндии, россияне выигрывали мировое первенство пять раз, еще 22 раза побеждала сборная СССР.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов.