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Влияние коронавируса на спорт

Ржига сообщил, что хочет продолжить работу со сборной Чехии по хоккею

В субботу Международная федерация хоккея объявила об отмене чемпионата мира в Швейцарии из-за пандемии коронавируса
Главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига отметил, что хочет остаться на своем посту, несмотря на отмену чемпионата мира. Об этом Ржига рассказал ТАСС.

В субботу Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отмене чемпионата мира в Швейцарии из-за пандемии коронавируса. Действующий контракт Ржиги должен был истечь по окончании турнира.

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"Я жду результатов разговора с Чешским хоккейным союзом. Если там будет желание, то я готов продолжить работу, сборная для меня всегда на первом месте, у меня есть желание продолжить работу", - отметил Ржига.

"Мне очень жаль, я очень сильно готовился к этому турниру. Хотел показать результат выше, чем в прошлом году. У меня уже была договоренность со всеми игроками из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые вылетят из плей-офф. Все ответили согласием на участие в чемпионате мира, мы хотели показать, что чешский хоккей снова может то, чего все от него ждут", - добавил он.

Ржига является главным тренером сборной Чехии с 2018 года, под его руководством команда заняла четвертое место на прошлогоднем чемпионате мира. Специалист также возглавлял несколько клубов Континентальной хоккейной лиги, в частности "Атлант", "Спартак", СКА, "Авангард" и "Слован". В 2011 году он сумел вывести "Атлант" в финал Кубка Гагарина.

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