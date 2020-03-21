Ржига сообщил, что хочет продолжить работу со сборной Чехии по хоккею

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига отметил, что хочет остаться на своем посту, несмотря на отмену чемпионата мира. Об этом Ржига рассказал ТАСС.

"Я жду результатов разговора с Чешским хоккейным союзом. Если там будет желание, то я готов продолжить работу, сборная для меня всегда на первом месте, у меня есть желание продолжить работу", - отметил Ржига.

"Мне очень жаль, я очень сильно готовился к этому турниру. Хотел показать результат выше, чем в прошлом году. У меня уже была договоренность со всеми игроками из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые вылетят из плей-офф. Все ответили согласием на участие в чемпионате мира, мы хотели показать, что чешский хоккей снова может то, чего все от него ждут", - добавил он.

Ржига является главным тренером сборной Чехии с 2018 года, под его руководством команда заняла четвертое место на прошлогоднем чемпионате мира. Специалист также возглавлял несколько клубов Континентальной хоккейной лиги, в частности "Атлант", "Спартак", СКА, "Авангард" и "Слован". В 2011 году он сумел вывести "Атлант" в финал Кубка Гагарина.