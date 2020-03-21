Главный тренер сборной Чехии Ржига заявил, что ожидал отмены ЧМ по хоккею

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига отметил, что решение отменить чемпионат мира по хоккею 2020 года стало для него ожидаемым. Об этом Ржига рассказал ТАСС.
В субботу Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отмене чемпионата мира из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.
"Мы ожидали, что чемпионат мира отменят, - сказал Ржига. - Все турниры отменяются, сезоны и тренировки заканчиваются, поэтому для нас это решение не стало сюрпризом. Но здоровье всегда на первом месте. Самое главное, чтобы все игроки, тренеры, болельщики и все люди были здоровы".
Ржига является главным тренером сборной Чехии с 2018 года, под его руководством команда заняла четвертое место на прошлогоднем чемпионате мира. Специалист также возглавлял множество клубов Континентальной хоккейной лиги, в частности, "Атлант", "Спартак", СКА, "Авангард" и "Слован". В 2011 году он сумел вывести "Атлант" в финал Кубка Гагарина.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.