Главный тренер сборной Чехии Ржига заявил, что ожидал отмены ЧМ по хоккею

В субботу Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отмене чемпионата мира из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига отметил, что решение отменить чемпионат мира по хоккею 2020 года стало для него ожидаемым. Об этом Ржига рассказал ТАСС.

"Мы ожидали, что чемпионат мира отменят, - сказал Ржига. - Все турниры отменяются, сезоны и тренировки заканчиваются, поэтому для нас это решение не стало сюрпризом. Но здоровье всегда на первом месте. Самое главное, чтобы все игроки, тренеры, болельщики и все люди были здоровы".

Ржига является главным тренером сборной Чехии с 2018 года, под его руководством команда заняла четвертое место на прошлогоднем чемпионате мира. Специалист также возглавлял множество клубов Континентальной хоккейной лиги, в частности, "Атлант", "Спартак", СКА, "Авангард" и "Слован". В 2011 году он сумел вывести "Атлант" в финал Кубка Гагарина.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.