Фазель допустил, что запланированные места проведения ЧМ по хоккею могут поменяться

В субботу IIHF объявила об отмене чемпионата мира из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.

"Мы видим, что в условиях сегодняшнего дня просто невозможно провести чемпионат, все лиги, даже КХЛ и НХЛ, за исключением чемпионата Белоруссии, отменены. Рано говорить о том, когда будет проведен этот чемпионат, надо следить за ситуацией шаг за шагом. Все дальнейшие решения будет принимать совет IIHF, у нас контракт с Белоруссией и Латвией на следующий год, с Финляндией на 2022-й. На сегодняшний день статус такой: следующий чемпионат пройдет в Белоруссии и Латвии, но все может поменяться", - сказал Фазель. --0--шд/мвв/вж