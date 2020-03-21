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Влияние коронавируса на спорт

Фазель допустил, что запланированные места проведения ЧМ по хоккею могут поменяться

В субботу IIHF объявила об отмене чемпионата мира из-за пандемии коронавируса
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель EPA/PETER SCHNEIDER
Описание
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель
© EPA/PETER SCHNEIDER

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель допустил, что запланированные места проведения чемпионатов мира в последующие годы могут поменяться. Об этом Фазель сообщил ТАСС.

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В субботу IIHF объявила об отмене чемпионата мира из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.

"Мы видим, что в условиях сегодняшнего дня просто невозможно провести чемпионат, все лиги, даже КХЛ и НХЛ, за исключением чемпионата Белоруссии, отменены. Рано говорить о том, когда будет проведен этот чемпионат, надо следить за ситуацией шаг за шагом. Все дальнейшие решения будет принимать совет IIHF, у нас контракт с Белоруссией и Латвией на следующий год, с Финляндией на 2022-й. На сегодняшний день статус такой: следующий чемпионат пройдет в Белоруссии и Латвии, но все может поменяться", - сказал Фазель. --0--шд/мвв/вж

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Влияние коронавируса на спорт
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