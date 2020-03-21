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Влияние коронавируса на спорт

ФХР сожалеет об отмене чемпионата мира, но понимает необходимость такого решения IIHF

Турнир должен был пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) понимает необходимость в решении Международной федерации хоккея (IIHF) отменить чемпионат мира из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ФХР, предоставленном ТАСС.

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В субботу IIHF объявила об отмене чемпионата мира из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был пройти с 8 по 24 мая в швейцарских городах Лозанна и Цюрих.

"Федерация хоккея России сожалеет об отмене турнира, но понимает необходимость такого решение IIHF, так как безопасность и здоровье людей является наивысшей ценностью. ФХР благодарит болельщиков, игроков, тренеров, всех кто готовился к турнирам и поддерживал команду. ФХР надеется, что часть отмененных турниров, например юниорский чемпионат мира, будет перенесен на другие сроки", - говорится в заявлении.

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