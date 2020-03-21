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Влияние коронавируса на спорт

Быков считает логичным решение отменить чемпионат мира по хоккею

По словам бывшего тренера сборной России, сохранение здоровья хоккеистов и зрителей является первостепенной задачей
Вячеслав Быков Руслан Шамуков/ТАСС
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Вячеслав Быков
© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Сохранение здоровья игроков и болельщиков на данный момент является главной задачей Международной федерации хоккея (IIHF) и властей Швейцарии, где в мае должен был пройти мужской чемпионат мира. Такое мнение ТАСС в субботу высказал бывший главный тренер российской сборной Вячеслав Быков.

IIHF в субботу отменила чемпионат мира в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Турнир должен был пройти с 8 по 24.

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"Очень жаль тех игроков, которые стремились на чемпионат мира, чтобы показать себя и представить страну на таком престижном турнире. Но на данный момент сохранение здоровья хоккеистов и зрителей является первостепенной задачей, поэтому и власти Швейцарии, и IIHF приняли решение об аннулировании чемпионата мира. Это логично, ведь ситуация с коронавирусом является мировой проблемой, которая сейчас встала перед всеми нами", - отметил Быков.

Чемпионат мира проводится с 1920 года, действующим чемпионом является сборная Финляндии, россияне выигрывали мировое первенство пять раз, еще 22 раза побеждала сборная СССР.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.

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