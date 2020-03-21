{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Дебют Гассиева в супертяжелом весе отложен из-за коронавируса

Поединок должен был пройти 25 апреля
Мурат Гассиев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Мурат Гассиев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Дата дебюта российского боксера Мурата Гассиева в супертяжелом весе не определена из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Дебют планировался на 25 апреля. Но в настоящий момент из-за коронавируса дата не подтверждена", - сказал собеседник агентства.

Дата дебюта Гассиева в супертяжелом весе неоднократно откладывалась.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 306 случаев заражения.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Быков: хоккеистам нужно смириться с отменой ЧМ и помочь в борьбе с коронавирусом
Турнир должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС