Дебют Гассиева в супертяжелом весе отложен из-за коронавируса

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Дата дебюта российского боксера Мурата Гассиева в супертяжелом весе не определена из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Дебют планировался на 25 апреля. Но в настоящий момент из-за коронавируса дата не подтверждена", - сказал собеседник агентства.

Дата дебюта Гассиева в супертяжелом весе неоднократно откладывалась.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 306 случаев заражения.