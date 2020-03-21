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Влияние коронавируса на спорт

Источник: ЧМ по хоккею не мог состояться, даже если бы угроза коронавируса сошла на нет

На турнире все равно не было бы игроков НХЛ, у которой в это время должен продолжиться сезон

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Чемпионат мира по хоккею не мог состояться в нынешнем году, даже если бы угроза коронавируса сошла на нет, поскольку регулярный чемпионат в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) не завершен и игроки ее клубов не смогли бы приехать на турнир. Об этом ТАСС рассказал источник в Федерации хоккея России (ФХР).

Международная федерация хоккея (IIHF) в субботу отменила чемпионат мира из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая. Сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта, руководство лиги рассчитывает возобновить регулярный чемпионат к середине мая и завершить плей-офф до 24 июля.

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"Чемпионат мира нельзя было никуда перенести на ближайшие месяцы, даже если бы угроза коронавируса сошла на нет. Это связано с тем, что на турнире все равно не будет игроков НХЛ, у которой в это время должен продолжиться сезон, - сказал собеседник агентства. - При этом в ФХР рассчитывают, что и сезон в Континентальной хоккейной лиге также возобновится после того, как уйдет угроза пандемии. И новый сезон не наступит, пока не завершится предыдущий".

Место проведения следующего чемпионата мира будет обсуждаться на полугодовом конгрессе IIHF. Турнир в 2021 году должен пройти в Минске и Риге, в 2022-м - в финских Хельсинки и Тампере, в 2023-м - в Санкт-Петербурге.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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