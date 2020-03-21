{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

СМИ: даты проведения чемпионатов мира по хоккею будут сдвинуты на год

В Санкт-Петербурге турнир запланирован на 2023 год

ТАСС, 21 марта. Чемпионат мира по хоккею, который должен пройти в 2023 году в Санкт-Петербурге, может быть перенесен на год наряду с другими турнирами. Об этом сообщает в своем Twitter журналист телеканала TSN Даррен Дрегер.

В субботу из-за коронавируса был отменен чемпионат мира по хоккею - 2020, проведение которого было запланировано на период с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне.

На эту тему
Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса

"Технически чемпионат мира только отложен. Ожидается, что Швейцария получит право принять турнир в 2021 году, а даты проведения остальных чемпионатов будут сдвинуты на год", - написал Дрегер.

Чемпионат мира в 2021 году должен был пройти в Минске и Риге, в 2022-м - в финских Хельсинки и Тампере, в 2023-м - в Санкт-Петербурге, в 2024-м - в Чехии, в 2025 годах - в Швеции и Дании.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
У футболиста "Ювентуса" Дибалы выявили коронавирус
Весь состав клуба находится на карантине
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС