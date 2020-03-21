СМИ: даты проведения чемпионатов мира по хоккею будут сдвинуты на год

В субботу из-за коронавируса был отменен чемпионат мира по хоккею - 2020, проведение которого было запланировано на период с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне.

ТАСС, 21 марта. Чемпионат мира по хоккею, который должен пройти в 2023 году в Санкт-Петербурге, может быть перенесен на год наряду с другими турнирами. Об этом сообщает в своем Twitter журналист телеканала TSN Даррен Дрегер.

"Технически чемпионат мира только отложен. Ожидается, что Швейцария получит право принять турнир в 2021 году, а даты проведения остальных чемпионатов будут сдвинуты на год", - написал Дрегер.

Чемпионат мира в 2021 году должен был пройти в Минске и Риге, в 2022-м - в финских Хельсинки и Тампере, в 2023-м - в Санкт-Петербурге, в 2024-м - в Чехии, в 2025 годах - в Швеции и Дании.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.